’Lik op stuk voetbalgeweld’

Hiermee is de absolute grens bereikt en overschreden van wat nog maar enigzins toelaatbaar is. De clubs, de KNVB, gemeenten en politie hebben de handen ineen geslagen en voor iedereen is nu duidelijk welke richtlijnen in en rond de stadions gaan gelden. Ook scheidsrechters gaan conform de bestaande richtlijnen fluiten en zullen niet langer schromen om gele en rode kaarten te trekken.

De pakkans van diegenen die zich op de tribunes misdragen is nagenoeg 100% door gebruik te maken van geavenceerde camerasystemen met nieuwe technologie.Tegelijkertijd zijn ook de straffen bekend gemaakt in de vorm van geldboetes en stadionverboden voor diegenen die toch over de schreef gaan.

Dat is wat we werkelijk nodig hebben. Een lik op stuk beleid waar het voetbaltuig niet meer aan kan ontsnappen. En waardoor de goeden niet langer meer onder de kwaden hoeven te lijden en vaders met hun kinderen weer ongestoord van de wedstrijd kunnen genieten. Tolerantie -ook binnen de lijnen- is veel te lang de norm geweest. Dat moet nu maar een keer voor eens en altijd afgelopen zijn.

Jan Muijs, Tilburg