’Studenten en oud-medewerkers kunnen helpen in de zorg’

Volgens voorzitter Henk Kamp wordt het steeds moeilijker om de zorg voor ouderen goed te organiseren. Omdat veel medewerkers thuis zitten. De druk op de zorgmedewerkers neemt steeds verder toe door de extra zorg voor coronapatiënten en het uitvallen van medewerkers, zegt voorzitter Henk Kamp.

Er is vooral een schreeuwend tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg. Maar mantelzorgers inzetten om het tekort aan zorgpersoneel op te lossen of zelfs het leger in te zetten is mijns inziens geen optie.

Studenten, oud-medewerkers en vrijwilligers inzetten is wel een oplossing. Naast de mensen uit de sectoren die nu toch platliggen zoals de reiswereld en de horeca. Op die manier staan wij samen sterk en moet het goedkomen.

Marianne Steenbergen