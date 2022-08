Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE: hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum ’In 2040 heeft twee derde Nederlanders obesitas’

Als er geen maatregelen worden genomen, lijdt in 2040 twee derde van de Nederlanders aan obesitas. Ⓒ ANP/HH

„Het is vijf voor twaalf in de strijd tegen obesitas”, aldus internist-endocrinoloog en hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum. Het klinkt alarmerend en dat is het ook. Als we niet ingrijpen heeft in 2040 twee derde van de Nederlanders overgewicht.