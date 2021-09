Omdat nog niet helemaal duidelijk is hoe hotels de coronacontrole kunnen handhaven, (in een hotel lopen gasten nml. in en uit) en dat dat bij ons wat twijfel gaf, werd er spontaan aangeboden om ons bezoek om te boeken. Echt een geweldige service en een meedenkende medewerkster. De horeca is zeer zwaar getroffen maar staat nog steeds voor gastvrijheid.

A. Vink

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.