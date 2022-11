Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Marokkaanse relschoppers: kleine groep, groot probleem

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

Relschoppers met fakkels op een terras in Rotterdam. De eigenaar van het restaurant staat te trillen op zijn benen. Er wordt glas en zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. In Amsterdam gaat een auto in vlammen op en komt het, net als in Den Haag, tot een veldslag met de politie. Het zijn deze jongens – en deze jongens alleen – die Nederlandse Marokkanen een slechte naam bezorgen.