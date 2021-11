’Vertrouwen in Van Gaal’

Van Gaal heeft Oranje weer aan de praat gekregen met vier overwinningen op rij en de wedstrijd thuis tegen Turkije was zelfs een galavoorstelling. Zo zie je maar weer dat een coach wel degelijk het verschil kan maken. Mag ook wel met zo'n selectie, maar dan moet je zoals Van Gaal gedaan heeft wel een groepsgevoel kunnen kweken en de spelers niet alleen op de goede plaats zetten, maar ook kunnen motiveren. En dat kan Louis als geen ander. Persoonlijk hoop ik dat de beslissing pas in de laatste wedstrijd tegen Noorwegen in de Kuip valt. Uiteraard in het voordeel van Oranje met een blije spelersgroep en een breed lachende Louis die het kunstje na 2014 weer geflikt heeft!

Bas Overmars, Amsterdam