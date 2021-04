Brief 3 ’Hypocriete opstelling UEFA’

Premium Voetbal

De Super League is een tussenstap naar een rondreizend circus zoals de Formule 1

In 1992 noemde ene Louis van Gaal de start van de Champions League een gedrocht. De UEFA besloot een groepsfase te introduceren in de Europa Cup I voor landskampioenen alvorens over te gaan tot de knock-outfase. Het Europese voetbal was ten dode opgeschreven. Bijna dertig jaar later is de Champions ...