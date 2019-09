’Meten met twee maten’

Weten politici nog wat zij doen? Twee berichten op één dag in De Telegraaf. ’Het nieuwe groeiplafond voor Schiphol van 540.000 vliegbewegingen is voor regeringspartij VVD geen eindstation.’ Iets verderop in dezelfde krant ’Ondernemers, sporters en automobilisten in problemen door stikstofregels’.

Het stikstofprobleem is ook over 10 jaar niet opgelost en zeker niet voor vliegtuigen. De enige die serieus iets wil bijdragen is luchtvaartmaatschappij TUI, die wil gaan promoten korte afstanden per snelle trein te doen. Dat zet pas zoden aan de dijk. Het spoor, de HSL ligt er 10 jaar, het wil alleen nog niet zo lukken met het bestellen van een snelle trein door de NS.

Ik ben dan ook bijzonder nieuwsgierig of een volgende regering ook door de VVD wordt geleid, want 2021 valt in een nieuwe regeertermijn.

T. de Vries, Marum