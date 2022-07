Brief 3 ’Klagen over compensatie gotspe’

Een overheid die onwettige belastingen heft is schuldig aan knevelarij oftwel diefstal. Dat de schuldige overheid nu klaagt over hoge kosten om het terug te betalen is een gotspe. Eerst stelen en dan met woordspelletjes terugbetalen kosten noemen. Je moet maar durven. Vervolgens plannen maken om het eigen woningbezit te ontmoedigen door die zwaar in Box 3 te belasten, ook voor mensen met weinig inkomen, is ook knevelarij en de opmaat naar een communistische maatschappij waar iedereen onteigend is, burgers van hun huis en boeren van hun landbouwgrond.

Jan de Geus, Langbroek

