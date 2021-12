’De magie van het gele boekje’

We zorgden voor de juiste inreisformulieren en codes met behulp van de adviezen in de app van Buitenlandse Zaken. Het aanmaken van de Trusted Travel Code (TTC) verliep erg moeizaam. Om niet afhankelijk te zijn van digitale middelen hadden we ook het nodige uitgeprint. Volgens de app is bij uitreis uit Kenia een negatieve PCR test verplicht. We hebben de test gedaan in een ziekenhuis in Mombasa, kosten 100 euro. De uitslag moesten we weer omzetten naar een TTC. Ook nu weer chaos op de site en uitprinten in het hotel verliep ook niet vlekkeloos. Gelukkig waren onze Covid-19 vaccinaties geregistreerd in het gele boekje. Met dat gele boekje passeerden we zonder problemen alle controles op vliegvelden in Mombassa, Nairobi, Parijs en Düsseldorf.

W. Mettes, Hoogland