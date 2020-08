Toen ik zelf opgroeide in een multiculturele Haagse achterstandswijk (later omgedoopt tot ’krachtwijk’ door Ella Vogelaar) in het pittoreske Den Haag Zuidwest, verveelden we ons weleens in de zomer. Dan dropten we weleens een vuurwerkbom, werden er stenen gegooid naar de politie, of fikten we een gebouw af, gewoon dingen die ’de jeugd’ nu eenmaal doet.