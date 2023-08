’Geef Omtzigt voordeel van de twijfel’

Als je Omtzigt al wat langer volgt, dan valt je op dat er twee verschillende elementen te zien zijn: de vorm en de inhoud. Of anders gezegd: het hoe en het wat.

De methode Omtzigt gaat vooral over het ’hoe’: op welke manier willen we politiek bedrijven met elkaar? Transparantie en fair play zijn daarin belangrijk. Plus dat het primaat bij de Tweede Kamer hoort te liggen, bij de democratie, en niet bij (onzichtbare) hoge ambtenaren, de ministerraad, lobbyisten of onduidelijke internationale organisaties. Daar kan niemand tegen zijn, denk ik. Of je nou SP stemt of FVD of iets daartussenin.

De inhoud (oftewel het ’wat’) van Omtzigt is daaraan ondergeschikt. Ook mij spreekt zijn stemgedrag op bepaalde thema’s niet altijd aan. Maar wat zijn mening over één bepaald thema is en of ik het daar al of niet mee eens ben, dat doet voor mij niets af aan de methode Omtzigt: transparantie, fair play en het primaat bij onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. In 2002 durfde ik het niet aan om op new kid on the block Pim Fortuyn te stemmen. Dat zal me in 2023 niet meer overkomen. Ik geef hem minstens één keer het voordeel van de twijfel.

Drs. H.P. van der Velden, Utrecht