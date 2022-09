Premium Het beste van De Telegraaf

Schaamte om ’handjevol’ Tories die nieuwe Britse premier mogen kiezen

Door JOOST VAN MIERLO Kopieer naar clipboard

LONDEN - De Britten gaan er prat op over de oudste democratie ter wereld te beschikken. Dat ze daarbij de oude Grieken negeren is nog tot daaraan toe. Er was in het Athene van de klassieke oudheid nu eenmaal niet echt sprake van een vertegenwoordiging van het volk als Socrates en collega’s met elkaar aan het oreren waren.