’Corona is ons aller zorg’

Woensdag gaf o.a. de heer Kuipers van het RIVM een briefing aan leden van de Tweede Kamer over de gevolgen van Covid-19 en het niet/onvoldoende opvolgen van de regels.

Deze briefing liet duidelijk zien wat de gevolgen zijn voor de reguliere zorg en zorgpersoneel. Reguliere zorg voor o.a. hart- en kankerpatiënten moet worden verschoven, waardoor dus langer op behandeling moet worden gewacht.

Het zou goed zijn als ook de mensen die klagen dat ze niet meer kunnen feesten of geen pilsje meer kunnen drinken in het café, etc. met hun neus op deze feiten worden gedrukt. Dit alles moet voor jou, mij, jong en oud, voor ons allemaal toch een zorg zijn!

Gerard Groters,

Amstelveen