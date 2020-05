’Partij voor de Toekomst heeft weinig kans van slagen’

Krol geeft zelf aan waar het probleem bij 50Plus zat. Gekonkel, ruzies en baantjesjagers dus dan heb je een sterke leider nodig! Geert Dales was díe sterke leider, Ja, autocratisch maar wel doelgericht.

Krol had schouder aan schouder met Dales moeten staan en dan had 50Plus een smoel gehad en had iederéén kunnen zien waar díe partij voor stond en wat de doelstellingen waren. Zoals zo vaak bewijst ook Krol dat het Haagse-pluche belangrijker is dan idealen.

Cees J Roos

Sneek