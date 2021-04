’Liever minder vlees, maar wel beter vlees’

Want linksom of rechtsom, we vinden wel dat dierenwelzijn belangrijk genoeg is om de beesten meer ruimte en een fijner leven te gunnen. P_Jansen vat dat samen: „Ik eet liever vlees van een dier dat een goed leven heeft gehad dan vlees van een dier dat een slecht leven heeft gehad. Voor dat ’goede’ stukje vlees betaal ik ook graag meer dan voor een ’slecht’ stukje vlees.” Daarmee vertegenwoordigt P_Jansen een grote meerderheid van de reageerders, al gaat Kue_b liever nog wat verder, namelijk naar minder vlees eten: „Helemaal eens, dieren behoren een vrij bestaan te hebben. De mens moet per direct terug naar één of twee keer per week vlees eten en meer naar vleesvervangers toe. Die zijn inmiddels prima te hachelen.”

Consument

Johanvanderman1001 vraagt zich af of iedereen wel zo bereid - of in staat - is om ietsje meer te betalen voor een blijer stukje ossenhaas: „Het blijft de eeuwige discussie. Velen zijn voor meer vrijheid voor de dieren, maar zodra je daarvoor iets meer moet betalen is de mening ineens anders. Beetje hypocriet. Dus mensen moeten eerst bij zichzelf te rade gaan: wat wil je nu eigenlijk? Meer vrijheid voor de dieren of goedkoper vlees ten koste van die vrijheid? Dus de keuze ligt bij de consument, bij ons dus, en niemand anders.”

Pegode over dit onderwerp: „Goh, is het dan zo vervelend een paar euro meer te betalen voor het stukje vlees? De consument wil voor een dubbeltje op de eerste rang. Ik ben bereid om meer te betalen voor mijn stukje vlees en ei. Weg met kooien waar dieren geen leven hebben, weg met megastallen waarin duizenden koeien staan die geen weide, laat staan daglicht zien. En weg met dat domme gepraat dat eten alleen lekker is als er een groot stuk vlees op het bord prijkt.”

Ziektes

Als we besluiten om dieren meer ruimte te gunnen, is echt niet meteen al het leed uit de wereld, weet Absurdo. Sterker nog: er kleven zelfs directe risico’s aan: „Dat dieren meer ruimte moeten is gewoon een feit. Maar alle dieren buiten laten lopen geeft de verspreiding van ziektes meer kans, omdat wilde dieren met ze in contact komen. Kijk naar de vogelgriep. Kijk naar de varkenspest. Ook corona ging makkelijk naar nertsen en door de open schuren ook naar andere marterachtigen. Dus er zitten twee kanten aan dit verhaal.”

"Meer ruimte voor de dieren, maar dan ook voor de boeren"

Al te strenge regels opleggen aan de Nederlandse boer wordt maar door weinigen gepropageerd, al was het alleen maar omdat daarmee hooguit een probleem wordt verlegd, maar zeker niet opgelost. De echte waarheid legt uit: „Mensen willen vlees. Als wij dat niet aanbieden doet een ander dat. Hier kunnen wij toezien op eventuele regels. In veel landen bestaan geen regels of worden die niet gehandhaafd. Nederland moest van de legbatterijen af. Die zijn verkocht aan de Oostbloklanden. Waar komen onze eieren nu vandaan? Diezelfde Oostbloklanden. Met het verschil dat er daar meer kippen in een kooi passen dan hier.”

Teenentander denkt dat niet alleen de consumenten, maar ook de supermarkten en groothandels bij zichzelf te rade moeten gaan: „Net zo makkelijk als ze aardbeien uit Colombia laten komen, laten ze de kippetjes uit de Oekraïne komen waar ze met 50 kippen in een kooi van een vierkante meter in een betonnen bunker ’leven’ en waar het voer voor 95 procent uit de uitwerpselen bestaat. Dat noemen ze recycling. (..) Kip moet je bij een boer kopen die achter het huis kippen heeft lopen, waar je er eentje aan kunt wijzen die vervolgens door de boer ’verkoopklaar’ gemaakt wordt door zijn kop eraf te hakken.”

Boeren

Fred Schuit tenslotte ziet ook dat het probleem soms alleen wordt verschoven: „Er zijn hier al heel veel regels en wetten opgesteld om ’gekooide’ dieren te beschermen. Gevolg: de dieren of de boeren gaan naar het oosten van de EU waar minder strikte regels gelden voor het dierenwelzijn. Het zou inderdaad wenselijk zijn dat boerderijdieren meer ruimte krijgen, maar dan moeten boeren ook meer ruimte krijgen en niet weggepest worden voor meer huizen en industrie.”