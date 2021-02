’Kamerlid Kuzu in de war’

Dat is toch op z’n minst opmerkelijk omdat dictatoriaal gedrag van onze minister-president in deze situatie ver te zoeken is. Misschien is de heer Kuzu in de war met de door hem zo geliefde dictator, president Erdogan van Turkije. Als Nederlander, met ook nog de Turkse nationaliteit, is het blijkbaar moeilijk om deze twee heren uit elkaar houden.

Jan Pronk, Beverwijk