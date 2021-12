’Kolencentrale Onyx te vroeg dicht’

De kolencentrale van Onyx gaat eerder dicht met behulp van 212,5 miljoen (!) euro aan subsidie. Qua klimaat levert de sluiting een jaarlijkse besparing van 3 megaton aan CO2 ten opzichte van de 164,5 megaton uitstoot in 2020 (bron: RIVM). Niet spectaculair. Bovendien, wij hebben deze energie nog steeds nodig. Dus kopen wij deze vervolgens in in het buitenland waar nog kolencentrales staan. Of als kolen niet meer voorhanden zijn kunnen wij nog altijd gas uit het buitenland halen. Geen goed vooruitzicht nu gebleken is dat wij erg afhankelijk zijn buitenlands gas hetgeen de gasprijs heeft opgedreven. Sluiting kolencentrales en gaswinning prima, maar wel geleidelijk en tegelijkertijd inzetten op kernenergie.

Huub Kapel