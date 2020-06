’Ook fouten voorouders erkennen’

Akwasi erkende in 2017 in de media dat hij afstamt van de rijke Ashanti uit Ghana en raad eens: deze rijke Ashanti verdienden in vroeger tijden hun geld met het verkopen van arme Ghanezen aan slavenhandelaren (WUZ, 13/6). In Wikipedia las ik dat ook Jerry Afriyie afstamt van de mensenhandelaren Ashanti uit Ghana. Zullen deze twee activisten bij iedere demonstratie dan eerst eigen (voor)ouders veroordelen voordat ze de slavernij in het algemeen verafschuwen? Anders worden beide activisten ongeloofwaardig, over moraal gesproken.

Danny Lim, Wassenaar