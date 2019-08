Tuingoeroe mag mij best indoctrineren

Ⓒ De Telegraaf

De terracottategels voelen warm aan onder mijn voeten, het tafeltje met mozaïekblad is net groot genoeg voor mijn lunch en laptop. De wifi werkt slecht, de zon is moordend, maar gelukkig filtert een prachtige boom het verblindende licht. In die midzomerwarmte ruik ik kamperfoelie, de roos naast me en haar buurvrouw, een Toscaanse jasmijn. Vlinders komen en gaan, libellen zigzaggen naar het vijvertje verderop en als ik opsta en door het gras loop, springen de kikkers alle kanten op.