’Te laat met corona-check’

Terwijl er al bijna 3 maanden bekend is, dat er een nieuw coronavirus in China circuleerde. RIVM en GGD vonden het vorige week nog niet nodig hun protocol aan te passen. Het beleid bij een opname met verdenking op longontsteking was tot afgelopen week checken op bacteriën en influenza, waarom niet ook op het COVID-19 virus? Qua kosten goed te overzien en het zou niet hebben geleid tot het sluiten van deze ziekenhuizen. En de enorme onrust onder patiënten en zorgverleners was voorkomen.

Robert v.d. Kimmenade