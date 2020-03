’Rutte als staatsman’

Kortom: Nederland was Rutte-moe en toe aan nieuwe leider die ons land naar een hoger niveau zou moeten tillen. En toen was daar ineens dat zeer gevaarlijke virus dat al dagen lang het nieuws beheerst en onze levens 'on hold' heeft gezet. De schrik zit er bij iedereen goed in.

Premier Rutte aarzelt geen moment en trekt het hele gebeuren naar zich toe, bepaalt de spelregels en spreekt het volk toe. Rutte heeft een gedaantewisseling ondergaan. Daar staat ineens een staatsman die het volk handvatten geeft en moed inspreekt en ons weet te overtuigen dat we er niet alléén voor staan.

En de portemonnee wordt getrokken om daar waar nodig de nood te ledigen. Iedereen spreekt vol lof over Rutte en dat was een maand geleden toch echt totaal anders. Een vierde kabinet Rutte wordt straks in de steigers gezet. Zóveel is nu al zeker. Hij hoeft straks alleen nog maar ja te zeggen.

Jan Muijs, Tilburg