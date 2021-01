Ombudsman: Huisuitzetting dreigt na fout

Tijdens een slechte periode in zijn leven heeft Chun een schuld opgebouwd bij zijn ziektekostenverzekeraar. Hij kon de premie niet meer betalen. Na een paar aanmaningen werd de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.

Een deel van het inkomen dat Chun nu verdient, gaat naar de gerechtsdeurwaarder. Maar deze houdt geen rekening met de beslagvrije voet (BVV). Dat is het beetje geld dat je over moet houden voor je eerste levensbehoeften zoals de huur en boodschappen. De huurachterstand van Chun is inmiddels opgelopen tot drie maanden. De huurbaas dreigt hem en zijn partner nu uit huis te zetten.

Chun heeft de gerechtsdeurwaarder al gewezen op de verkeerde beslaglegging. Hij heeft ook netjes de aanvullende informatie aangeleverd over toeslagen en het inkomen van zijn partner. Maar het blijft stil. Hij krijgt maar geen reactie op zijn klacht bij de deurwaarder. Chun ziet de toekomst somber in.

Een vriend geeft hem het telefoonnummer van de Nationale ombudsman. Medewerker Mohamad luistert naar het probleem van Chun. Hij neemt vervolgens contact op met de gerechtsdeurwaarder om te vragen wat er aan de hand is. Waarom reageert deze niet op de klacht van Chun? Mohamad wijst hem op de afspraken die de ombudsman heeft met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders over het toepassen van de BVV als er beslag gelegd wordt op de bankrekening. De gerechtsdeurwaarder kijkt vervolgens nog eens goed naar de berekening van de BVV. Hij concludeert dat deze inderdaad niet klopt. Met veel excuses krijgt Chun het teveel ingehouden bedrag netjes teruggestort. Hij is erg opgelucht dat hij nu zijn huis niet uit hoeft. De volgende keer wordt het juiste bedrag ingehouden van zijn loon.

Regelmatig krijgen wij berichten van burgers bij wie de BVV niet goed wordt toegepast. We zijn dan ook blij dat sinds 1 januari de wet is aangepast zodat de berekening van die BVV betrouwbaarder wordt. Hiervoor is onder andere een burgerportaal 'Uw beslagvrije voet' gemaakt. Via dit portaal kan je snel en makkelijk informatie vinden en de beslagvrije voet controleren. Ook komt er één centraal aanspreekpunt als er meerdere loonbeslagen zijn. Hopelijk voorkomen deze maatregelen dat schuldenaren nog verder in de problemen komen.

* Gefingeerde namen

Gaat het ook mis tussen u en de gerechtsdeurwaarder. Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.