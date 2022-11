Premium Het beste van De Telegraaf

Voor het CDA is rust alleen niet genoeg

Door Wouter de Winther

Politieke partijen laten met enige regelmaat onderzoek doen naar wat hun (potentiële) kiezers belangrijk vinden. Dat levert inzichten op over de eigen winkel, maar ook over wat de concurrentie sterk of zwak maakt. Zo concludeerde de top van een partij dat de VVD electoraal flink kan profiteren als de liberalen het kabinet laten vallen op migratie.