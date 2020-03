Brief 3 ’Leraren soms ook gewoon bang’

Binnen het onderwijs heerst een cultuur van het voorkomen van imagoschade en daar is alles aan ondergeschikt. Binnen het onderwijs moet men werken met een incidentenmonitor en daarom zou het probleem al langer bekend moeten zijn. Alle vormen van crimineel gedrag zijn in meer of mindere mate aanwezig binnen het onderwijs en door het open karakter van ons onderwijs heeft men te kampen met het feit dat het ook de scholen binnenkomt. De nieuwe ’Holleeders’ worden nu opgeleid en het is uiterst moeilijk om dit te stoppen.

Bij sommige vormen van criminaliteit is de impact groot en dan sta je daags daarna toch weer voor de klas. En ook voor leerlingen die onderhavig zijn aan bepaald gedrag is het moeilijk om zich prettig te voelen en soms zijn mensen ook gewoon bang.

Het kabinet moet gewoon een verplichting opleggen voor registratie van bepaalde vormen van geweld, desnoods anoniem en ook zal er meer gedeeld moeten worden met de politie wanneer bepaalde signalen opgemerkt worden.

J. v.d. Meeren, Eindhoven

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: