Uitslag Stelling: ’Meer en langere treinen’

Vrijwel iedereen is het er over eens dat het noodzakelijk is dat de NS de capaciteitsproblemen in de trein aanpakt. „Dat is hoognodig, maar niet door de bestaande kortingsregeling in te perken”, reageert een respondent. „Vanuit het oosten van het land is het bijna onmogelijk te reizen buiten de spitstijden. Als dan de eventuele korting ook nog verdwijnt, wordt het nog weer veel aantrekkelijker om de trein links te laten liggen en weer gewoon met de auto te gaan.”

Bijna driekwart vindt het schrappen van de voordeelurenkorting in de middagspits niet de goede manier om meer zitplaatsen te creëren. „Het is gewoon een ordinaire prijsverhoging”, mort iemand.

Het argument van de NS is dat het oneerlijk is tegenover andere reizigers dat kortingkaarthouders in de drukke middagspits goedkoper kunnen reizen. Daar is ruim een kwart het mee eens. „Mensen die een duur kaartje hebben gekocht, hebben zeker recht op een fatsoenlijke zitplaats ten overstaan van die mensen die met 40% korting reizen. Daarom is het goed dat men de spitstijden gaat aanpakken ten nadele van de voordeelkaarten.”

De meerderheid denkt echter dat het schrappen van de korting niet veel effect zal hebben en dat kaarthouders dan vóór 16.00 uur of na 18.30 uur gaan reizen. „Veel mensen zijn nu eenmaal afhankelijk van de spits”, aldus een respondent. Sommigen denken dat een dagje uit voor ouderen dan moeilijker wordt. „Of te vroeg weer naar huis of aan de late kant (in het donker) van de trein naar huis.”

De oude voordeelurenkaart is sinds 2011 niet meer te krijgen. De reizigers die hem hadden mochten hem houden. Een op de drie stellingdeelnemers vindt het logisch dat de voordelen beperkt worden nu het steeds drukker wordt in de trein. „Korting in de spits is niet meer van deze tijd. Als ze korting willen hebben moeten ze maar in de daluren reizen.”

Een respondent die zelf een voordeelurenabonnement heeft, schrijft: „Ik vind het fijn dat ik ’s middags geen beperking heb, maar heb begrip voor het feit dat dit nu wegvalt. Dit komt ten gunste van de mensen die elke dag voor hun studie of werk reizen en dat vind ik eigenlijk heel logisch.” De 7 euro compensatie die de NS geeft voor het afschaffen van de korting vindt deze respondent echter een lachertje.

De NS kan beter meer en langere treinen inzetten om de drukte te verlichten, vindt de meerderheid. „Tijdens de spits langere treinen en ook de rij-frequentie moet omhoog”.

Falend beleid van de NS en ProRail, oordelen sommigen. „Ze zijn gewoon te laat begonnen met het starten van allerlei verbeteringen. Spoor, bereikbaarheid, meer zitplaatsen, service etc.”, schrijft iemand verwijtend. Een ander vindt dat de bal vooral bij ProRail ligt: „Investeer in 3kV bovenleiding, waardoor er meer treinen dichter op elkaar kunnen rijden op de belangrijkste tracés.”

„Investeren is het toverwoord”, aldus een andere respondent: „Waarom hebben ze in veel landen supersnelle monorails en wordt er in Nederland op dat gebied nog helemaal niets gedaan?”