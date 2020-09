’Vroeger de kroeg in en eerder naar huis’

Jongeren moeten niet zeuren dat de cafes vroeger dicht moeten, vindt K.D. Rico. „Hou op met dat gehuil en steun je plaatselijke uitgaansplek door gewoon eerder te komen.”

Vanaf vandaag moeten wij ons café om 01.00 uur sluiten, 12.00 uur de lichten omhoog, 01.00 uur iedereen er uit. Nu hadden wij al beperkte openingstijden maar onze collega’s om de hoek moeten het echt hebben van jongerenbezoek en die beginnen pas met stappen rond 12 uur. Ach en wee natuurlijk.

Laten die jongeren nou net de oorzaak zijn dat wij op tijd dicht moeten. Blijkbaar is het te moeilijk voor ze om zich een jaartje in te houden en zie het resultaat. Ook zij zullen hun leefstijl moeten veranderen, net als de rest van Nederland.

Hou op met dat gehuil en steun je plaatselijke uitgaansplek door gewoon eerder te komen en dan netjes voordat de lantaarnpalen aan gaan weer thuis te zijn. En niet stiekem een feestje bouwen in het park want anders kan je zo helemaal niet meer naar de kroeg want die is er dan niet meer.

K.D Rico, Amersfoort