Het blijft bij groene praatjes bij de overheid

Demissionair VVD-minister Van der Wal (Natuur) tempert de verwachtingen die de provincies hebben over hun ingediende stikstof- en natuurplannen. Om de simpele reden dat er te weinig geld beschikbaar is voor al die ambitieuze plannen. In totaal claimen de provincies 58 miljard euro en volgens de liberale bewindsvrouw is dat onrealistisch. Zo zal de geplande 24,3 miljard voor een stikstoffonds volgens Van der Wal eerder naar beneden worden bijgesteld dan naar boven, als dat fonds er al komt.