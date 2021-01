’Ouderen rellen ook’

Binnenland

Man die zorgde voor lekke band waterkanon Eindhoven aangehouden

De politie heeft een 47-jarige man uit Nunspeet aangehouden, omdat hij een fiets onder het waterkanon gooide dat afgelopen zondag werd ingezet bij de rellen in Eindhoven. Het voertuig kreeg daardoor een lekke band en was niet meer goed bruikbaar. De man meldde zichzelf op het politiebureau in Apeldo...