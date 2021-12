’Zicht op falen politici bij formatie’

Volgens menig Kamerlid kwam de verandering juist de transparantie van de formatie ten goede. Daarmee is dan ook het enige juiste oordeel gegeven. Nog nooit eerder hebben de kiezers zo goed kunnen waarnemen hoe 150 gekozen volksvertegenwoordigers falen om langs een ordelijke en democratische weg een nieuw kabinet te formeren.

Daarentegen zijn ze vervallen in bekvechterij over wie met wie zou willen regeren en werden trukendozen geopend voor de actie beschadiging premier. Aan de start stond ook al de blunder om de uitstekend functionerende voorzitter Arib te vervangen door een prominent lid van de partij die al had aangekondigd in een nieuw kabinet de eerste viool te willen spelen. Het werd de langste formatie ooit.

G.H. Kellersmann, Landsmeer