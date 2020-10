’Wachten op compensatie’

Met uiterste inspanning (mag ik toch vanuit gaan?) is het al deze ambtenaren gelukt om dit jaar 90 (!) mensen uit te betalen. Daarnaast werd ook nog eens 3,5 miljoen verspild aan ingewonnen adviezen. Verbazingwekkend is dit alles niet. Het doet me sterk denken aan de 600 miljoen die aan advocaten- en proceskosten verspild werden om de Groningse slachtoffers van de aardbevingsschade de vergoeding te kunnen onthouden, waar ze al jaren recht op hebben. Hoeveel Groningers hebben al een vergoeding ontvangen?

Sija v. Geijn, Oosterhout