’Onbegrip over spaartaks’

Herhaaldelijk wordt gesproken over de ’rechtvaardige aanslag op uw spaarrente’. Naar mijn idee heeft u gewerkt om geld te verdienen. Over deze inkomsten heeft u een fikse belasting betaald. Maar ondanks dat had u door zuinig leven toch wat geld over. Dat zet u op een spaarrekening voor mindere tijden. Vervolgens gaan banken met uw geld aan de slag voor winst en van die winst krijgt u een aalmoes als rente. Dan krijgt u een rekening van de belasting, verpakt als rechtvaardige aanslag. Wat is hier de rechtvaardigheid van? Alles wat u van die bank ontvangt wordt direct in beslag genomen. Het gaat hier om geld waar u belasting over had betaald en dat alleen geparkeerd staat. Ik heb hier heel andere gedachten over.

W. Compris, Delft