ANALYSE Brussel: ’Nederland speelde zichzelf schaakmat met stikstof’

Het stikstofspook gijzelt ons land nu al een paar jaar, maar in Europese regelgeving komt het woord ’stikstof’ niet eens voor. Nederland heeft zichzelf schaakmat gespeeld, klinkt het in Den Haag en Brussel. Over terugkeer naar de tekentafel klinkt weinig enthousiasme.