’Boeren verspelen goodwill’

Begin dit jaar oogsten de boerendemonstraties tegen de inperking van uitstoot van stikstof en vermindering van de boerenbedrijven en hun veestapel veel sympathie onder de bevolking in ons land. De demonstraties verliepen immers vrij vreedzaam en men kon begrip opbrengen voor wat deze bevolkingsgroep, die voor een groot deel onze voedselvoorziening verzorgt, door van regeringswege opgelegde beperkingen werd opgelegd.

Maar helaas zijn de boerenprotesten en demonstraties van de laatste dagen, gericht tegen het verminderen van eiwitten in het veevoer om minder stikstofuitstoot te bewerkstelligen, niet meer zo vredelievend. Het boerenverstand lijkt ingeruild te zijn voor boerenONverstand.

Geen geweldloze demonstraties meer, maar agressief optreden en ontwrichten van de samenleving en het slaags raken tegen optreden van de politie lijkt nu meer hun doel te zijn om hun gelijk te behalen. Hierdoor hebben de nu demonstrerende boeren alle goodwill, die ze in het nabije verleden bij het merendeel van de bevolking hadden opgebouwd, verspeeld.

Het is nu eenmaal onontkoombaar dat er iets moet gebeuren aan hert zo nodige herstel van ons klimaat en terugdringen van o.a. de te grote hoeveelheid stikstofuitstoot voor dat het te laat is en daar kan het gezonde boerenverstand in positieve zin zeker een belangrijke bijdrage aan leveren.

Rens Kuijten, Nuenen