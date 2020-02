’Geef burger prominente rol in crisisbeheersing’

Nederland was in maart vorig jaar ontzet door de aanslag in Utrecht die vier mensen het leven kostte. Ⓒ ANP

Burgers worden niet of nauwelijks betrokken bij de bescherming van onze nationale veiligheid, en dat moet hoognodig veranderen. Dat stelt veiligheidsadviseur Gert-Jan Ludden. „Vrijwel niemand weet wat hij of zij moet doen bij een crisis- of rampsituatie. Dat is ernstig.”