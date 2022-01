’Begrip voor hogere prijzen horeca’

Aan al die mensen die de horeca veroordelen omdat ze hun prijzen hebben verhoogd zou ik willen vragen of ze bereid zijn twee jaar hun salaris volledig op te geven voor de bescherming van hun medelander? Want dat is de situatie in horeca-ondernemerland. Het gaat om dubbeltjes en kwartjes verhoging door de prijsverhogingen van alle producten waar wij mee werken.

Want uw duurdere karretje in de supermarkt is hetzelfde duurdere karretje voor ons. Door deze dubbeltjes en kwartjes hebben wij als ondernemers misschien eind 2022 ook weer een beetje inkomen. U hoeft ons niet te bezoeken maar we hopen toch op enig begrip.

K.D Rico, Amersfoort

Horeca-ondernemer