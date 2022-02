Uitslag Stelling: ’Talkshows lijken op elkaar’

Dat er te veel talkshows op de buis zijn, verwoordt een criticus als volgt: „Elke avond is het een gevecht om wat fatsoenlijks op tv te vinden om te kijken. Enerzijds zijn er domme programma's of spelshows die echt niks toevoegen aan het tv-bestand, anderzijds word je kapotgegooid met talkshows die allemaal over hetzelfde praten en alleen de linkse woke mentaliteit vertegenwoordigen. Er is geen fatsoenlijke film of serie te vinden. Alleen maar dingen die al 100 keer gedraaid zijn.”

En er zijn meer respondenten die kritiek hebben op de inhoud van talkshows. „Teveel van hetzelfde. Zeker in coronatijd teveel en te vaak mensen aan tafel die graag hun mening verkondigen, virologen, ministers, etc. en hiermee de communicatie steeds waziger maakten. Daarnaast is er duidelijk vaak een tendentieuze berichtgeving. Als het maar kijkers trekt”, oordeelt een andere kritische stemmer.

Sommigen vinden de talkshows hier te weinig journalistiek. Eén van hen vergelijkt dit met het aanbod in het buitenland en concludeert: „Journalistieke diepgang bij de talkshows hier is ver te zoeken, iedereen wil zijn of haar zegje doen. Ik kijk naar de buurlanden, voor wat betreft onderwerpen over wereldpolitiek. Daar worden de onderwerpen nog wel echt besproken.”

Door gebrek aan variatie aan gasten en/of onderwerpen, en niet alleen in talkshows, zijn sommigen afgehaakt en kijken helemaal geen tv meer. Meer dan 90% van de deelnemers meent dat de talkshows te veel op elkaar lijken. En bijna de helft van de respondenten (47%) vindt geen van de talkshows interessant genoeg om te bekijken. Nog eens 34 procent van de deelnemers noemt het programma M van presentatrice Margriet van der Linden, dat doordeweeks in de vooravond wordt uitgezonden, de slechtste talkshow. „M kan beter van de buis”, klinkt het regelmatig, waarbij de oud-hoofdredacteur van het feministische blad Opzij het verwijt krijgt slecht te interviewen.

Over de De Avondshow met Arjen Lubach is nog weinig te zeggen. „Het is te vroeg om al te oordelen over de show van Arjen Lubach”, meent een andere stemmer. Veelzeggend is het wel dat de eerste uitzending op maandag al direct 1,6 miljoen kijkers trok. Lubach heeft een eigen, vooral jong, publiek en lijkt z’n eerdere succes met het programma Zondag met Lubach voort te zetten. Ter vergelijking: Naar de talkshow Op1, die was verschoven naar 22.45 uur, keken maandag 933.000 mensen. En Eva Jinek begon maandag aan een nieuw seizoen Jinek. Daar keken in totaal 872.000 mensen naar.

Een kwart van de deelnemers heeft wel waardering voor VI Vandaag met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, die verschillende gasten uitnodigen. Deze talkshow, waarin Van der Gijp en vooral Derksen geen blad voor hun mond nemen en zich geregeld kritisch uitspreken over politiek en media, heeft veel sympathisanten. „VI Vandaag is de enige talkshow die opkomt voor het volk. Bij de rest zitten altijd dezelfde lui die nooit zeggen wat ze denken”, merkt één van hen op.