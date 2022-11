Uitslag Stelling: ’Zorg wordt onbetaalbaar’

De meeste verzekeraars maakten afgelopen dagen voor volgend jaar forse hogere zorgpremies bekend. Bij de vier grootste verzekeraars, Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis, gaat het om bedragen tussen de 3,75 euro en 9,30 euro per maand. Daarnaast vervalt de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Vrijwel alle deelnemers vinden dit een zorgelijke ontwikkeling.

Zij vrezen dat de zorg voor steeds meer mensen onbetaalbaar wordt.

Iemand klaagt: „Zo’n verhoging is naast de duurdere energie en boodschappen niet meer op te brengen voor een al jaren matig betaalde burger”.

Slechts een enkeling ligt er niet wakker van. „Zorgkosten een tientje meer. Wij hebben een van de beste zorgsystemen van de wereld. Dat kost geld.”

Oorzaak van de hogere premies zijn volgens de verzekeraars de stijgende lonen, hogere kosten en de vergrijzing, waardoor de zorgvraag toeneemt.

Tachtig procent vindt dat de schuld te makkelijk bij de vergrijzing wordt gelegd. Velen menen dat de asielinstroom een belangrijkere oorzaak is van de stijgende kosten. „Asielzoekers hebben veel zorg nodig zowel fysiek als mentaal”, zo is de ervaring van iemand die werkzaam was in de zorg. Een ander reageert: „De toegenomen zorgconsumptie wordt niet gedekt door een evenredige toename van de zorgcontributie.”

Verzekeraar CZ waarschuwde dat de grenzen van het zorgsysteem zijn bereikt en dat zorg voor iedereen in de toekomst niet meer gegarandeerd kan worden. De helft van de respondenten is bang dat dit sombere scenario werkelijkheid wordt als er niets verandert. „Als zorg niet meer voor iedereen toegankelijk is in een welvarend en beschaafd land als Nederland dan zakken we af naar een derdewereldland. Privatisering heeft ons niet veel goeds gebracht”, vindt iemand. En een ander zegt: „Het kan niet alsmaar duurder worden zodat mensen buiten de boot vallen. De hele zorg moet op de schop.”

Er zijn er meer die vinden dat het systeem moet veranderen. „De zorg in zijn huidige vorm is onbetaalbaar. Dat weten we allang maar niemand durft het aan te pakken.” Velen zijn van mening dat marktwerking in de zorg ’een fiasco’ is. Zo zegt een deelnemer: „Ik vind dat iedere euro uitgegeven moet worden aan zorg. Ik heb zelf 40 jaar in de zorg gewerkt en ben getuige geweest van enorme verspilling. Onnodige medische handelingen zijn het gevolg doordat specialisten per handeling krijgen betaald.” De zorg zou eens kritisch naar zichzelf moeten kijken, vindt ook een andere respondent. „Voor een simpele ingreep (terugkerend vetbultje verwijderen) moet ik eerst langs drie artsen (huisarts, dermatoloog en chirurg) voordat de ingreep kan plaatsvinden.”

Dat een stijging van de zorgpremie niet te vermijden is, zoals verzekeraars stellen, daar is driekwart het niet mee eens. „Het kan allemaal veel slimmer”, meent een respondent. „Inzetten op preventie, snijden in de bureaucratie, marktwerking afschaffen, kappen met torenhoge winsten voor Big Pharma en meer aandacht voor innovatie.”