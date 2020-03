’Senioren in de steek gelaten’

In de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn de bejaardenhuizen gebouwd, waardoor veel woonruimte beschikbaar kwam voor jongeren. In de verzorgingshuizen werden de senioren goed verzorgd, ze kregen goed eten, waardoor ze voldoende voedingsstoffen binnenkregen, er was een ziekenboeg waardoor ze niet meteen naar een ziekenhuis hoefden en bovendien was er onderling- en door de verzorgers een goede sociale controle.

Nu de senioren op zichzelf moeten blijven wonen, verzorgen ze zich vaak niet goed, staat er vaak eten in de koelkast dat over datum is en wordt er ook niet genoeg naar ze omgekeken. Onbegrijpelijk dat er zo met senioren wordt omgesprongen.

J. Romeijn