Brief 2 ’Diep respect voor Omtzigt’

En dan zijn er tussen die Kamerleden een paar, die wel echt doen waarvoor ze gekozen zijn: namelijk het volk vertegenwoordigen en voor ze opkomen en wat gebeurt er dan? Jaloezie en ze dwars gaan zitten...

Ik heb diep respect voor Pieter Omtzigt en Renske Leijten en zou willen dat er veel meer van dit soort mensen in de Kamer zouden zitten. Mocht de heer Omtzigt ooit een eigen partij starten, dan zou hij wel eens heel veel zetels kunnen halen. Als hij niet bij het CDA zou ‘horen’ (nu heb ik daar zo mijn twijfels over), had ik meteen op hem gestemd... Dit soort mensen moeten we koesteren en er heel zuinig op zijn.

Thea Wirds, Vessem

