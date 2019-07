’Paspoort jihadisten innemen’

Ze zullen weer volop gaan profiteren van de maatschappij die ze enorm verfoeien. Waarom niet gewoon artikel 1 van de Grondwet volgen? Gevochten voor een ander land is afnemen van Nederlands paspoort en terug naar het land waar ze vandaan kwamen. Dat was toch het paradijs een paar jaar geleden? Laat ze daar maar gaan wonen en werken in plaats van op kosten van de gemeenschap een uitkering krijgen en enorme kosten om ze te volgen en te voorkomen dat ze nog meer haat in onze samenleving brengen.

Henk Hazenoot, Noordwijk