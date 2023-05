Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Sturen F-16’s voor Kiev leidt tot betere strategie

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Het ziet er naar uit dat Oekraïne later dit jaar de beschikking krijgt over F-16’s. Het groene licht van de VS-regering voor het trainen van Oekraïense piloten is de opmaat naar de levering van de gevechtstoestellen waarvoor president Zelenski al zo lang pleit.