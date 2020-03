’Vertrouwen consument moet terug’

Na de vorige financiële crisis heeft de ECB verzuimd de rente te verhogen. Die had Draghi immers verlaagd als crisismaatregel. Als de crisis voorbij is moeten markten weer gewoon hun werk doen en kan de rentemaatregel weer in de gereedschapskist. Dat is niet gebeurd. Daarom helpen renteverlagingen niet meer als er door de coronapaniek opnieuw een financiële crisis dreigt. Waarom geen renteverhoging?

Renteverhoging is goed voor het spaargeld van de consument. Al die trouwe (kleine) spaarders hebben immers hun vermogen bij de banken gestald, omdat zij tot voor kort zeker wisten dat zij voor hun zuurverdiende spaargeld jaarlijks rente konden bijschrijven. Dat vertrouwen wordt nu al jaren zwaar op de proef gesteld. Het is daarom hoog tijd dat banken weer gaan werken aan herstel van het vertrouwen van hun trouwe spaarders.

Renteverhoging is ook goed voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Zowel gepensioneerden als werkenden hebben belang bij een goed pensioen voor herstel van het consumentenvertrouwen nu en voor de toekomst.

Rein Ferwerda, Morra