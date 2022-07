Video

‘Zeer grote kans om haai tegen te komen langs Nederlandse kust'

Op vier stranden in de buurt van Barcelona werd deze week een zwemverbod ingesteld. Dit omdat een haai gespot was langs de kust. Eerder werd een toerist aangevallen door een haai in Egypte, ook in New York waren meerdere soortgelijke incidenten. Maar hoe komt dat? Jarco Havermans, marine bioloog van...