’Niet alle pijlen richten op pensioenfonds’

Daarbij wordt steevast gewezen op het feit dat de pensioenen en pensioenaanspraken al heel lang niet worden geïndexeerd.

Of de bonussen terecht zijn kunnen wij niet beoordelen. In ieder geval is het wel zo dat de behaalde rendementen van het ABP door de jaren heen gewoon goed zijn. De pensioen kas is ook propvol, het geld klotst tegen de plinten. Dat er niet wordt geïndexeerd heeft niks met het functioneren van het pensioenfonds te maken maar is het gevolg van de absurde lage en volstrekt fictieve rekenrente. Het is een politieke kwestie. De mensen moeten hun pijlen op de politiek richten. Daar ligt de oorzaak.

René Kardurk, Landgraaf