’Rekeningrijden niet via apk’

Er wordt voorgesteld om buitenlandse kentekens ook te belasten voor het gebruik van ons wegennet (WUZ, 20/12). Immers, als wij Nederlanders in Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Frankrijk, etc. rijden, worden wij daar ook belast voor het weggebruik; digitaal, contant of met een vignet. Als rekeningrijden hier in Nederland zou worden ingevoerd, dan mag ik hopen dat alleen de kilometers die men in Nederland rijdt, belast zullen worden en de kilometerstanden niet via apk’s, garagebedrijven en keuringsstations, geregistreerd gaan worden, want dan zou men aan de fiscus ook gaan betalen voor de gereden kilometers in het buitenland. En dit kan nooit de bedoeling zijn.

M. Draaijer, Westervoort