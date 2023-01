’Windmolens niet milieuvriendelijk’

Daarnaast moeten we er eens bewust van worden dat deze dingen helemaal niet milieuvriendelijk zijn. Allereerst zijn de wieken moeilijk tot niet recyclebaar, en worden deze in sommige landen in de woestijn begraven. De windmolens doden miljarden insecten die we hard nodig hebben voor onze gewassen en flora/fauna, ze zorgen voor thermische verstoring en er zijn duizenden liters verf nodig om ze te beschermen tegen weer en wind. Ook is er zeker 1000 liter smeerolie nodig om de assen te laten draaien, metalen van velerlei composities, de molens moeten op een betonnen platform staan etc. Al met al stop met deze onzin zo snel mogelijk.

Etienne M.J.M Hendrickx