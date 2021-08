’Blijft het bij lhbtiq+?’

Onze maatschappij komt er steeds diverser uit te zien. We hebben het niet alleen meer over mannen en vrouwen. Nee, als we over het scheiden en benoemen van gender of sekse hebben, dan komen we al terecht bij de lhbtiq+ community. Maar zelfs dat is niet meer voldoende. Er wordt al geopperd dat het lhbtiqn+ zou moeten worden. De letter ’n’ voor diegenen die zich neutraal opstellen zijn we vergeten.

Wat staat ons op dat gebied nog meer aan diversiteit te wachten? Blijft het hierbij? Gelukkig kent het alfabet 26 letters, dus de vele minderheidsgroepen die zich nog niet genoemd voelen hoeven nog niet te wanhopen. Letters genoeg.

Jan Muijs,

Tilburg