’Rapport cultuurraad zal weinig veranderen’

Deze conclusie kan getrokken worden uit het onderzoek, dat voormalig minister van justitie Winnie Sorgdrager instelde en die de adviescommissie leidde naar grensoverschrijdend gedrag binnen de kunst-, cultuur- en mediasector.

Dat onderzoek ging niet alleen over ongewenste seksuele handelingen of opmerkingen, maar ook intimidatie en pestcultuur werd daarin mee genomen. Kortom -en dat wisten we allemaal al heel lang- het is samengevat een verderfelijk wereldje. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar wil je in die sector scoren, dan zul je geconfronteerd blijven worden met dat soort lieden, die geen scrupules kennen.

Het rapport van Sorgdrager zal wel even in de sector nagalmen en hier en daar wat schrikreacties opleveren. Maar verder is het weer 'business as usual'.

Jan Muijs,

Tilburg