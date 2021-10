’Antivaxxers op de wachtlijst’

Isala ziekenhuis in Zwolle heeft dit weekend 20 operaties afgezegd. De reden is personeelstekort maar vooral de toename van coronapatiënten. Deze komen voornamelijk uit de omgeving van Staphorst waar de vaccinatiegraad zeer laag is.

Waarom zijn deze mensen die op een operatie wachten de dupe van mensen die weigeren zich te laten vaccineren? Mensen die bewust het risico nemen om besmet te raken van corona mogen nooit voorrang krijgen in de gezondheidszorg. Beloon deze mensen niet maar confronteer hen met hun onverantwoord gedrag.

P. Kant